Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brandstiftung an Baumaschinen - Zeugenaufruf

Seebergen - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr kam es zum Löscheinsatz der Feuerwehr im Steinbruch "Kammerbruch" am Seeberg. Nachdem durch Zeugen eine Rauchentwicklung über dem Seeberg beobachtet wurde, konnten durch die Feuerwehr zwei in Brand stehende Baumaschinen im Steinbruch festgestellt und gelöscht werden. Es entstand hierbei an beiden Maschinen hoher Sachschaden. Die Polizei Gotha ermittelt nun wegen Brandstiftung und bittet in diesem Zusammenhang um Ihre Mithilfe. Wer hat im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet bzw. kann weitere sachdienliche Hinweise geben? Mitteilungen können telefonisch unter 03621/781124 oder schriftlich an den Inspektionsdienst Gotha unter der Bezugsnummer 0141596/2023 gegeben werden. (rd)

