Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Gestern, gegen 09.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 54-jährigen Fahrradfahrers sowie eines Pkw-Fahrers im Kreisverkehr in der Ernst-Thälmann-Straße. Der Radfahrer befuhr den Kreisel aus Richtung Amsdorfstraße, aus Richtung Mühlhäuser Straße fuhr der unbekannte Pkw-Fahrer in den Kreisel ein, ohne die Vorfahrt des im Kreisel befindlichen Radfahrers zu beachten. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 54-Jährige eine Vollbremsung einlegen, in deren Folge er zu Fall kam und sich verletzte. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer fuhr, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, davon. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich offenbar um einen roten Pkw. Hinweise zum unbekannten Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0139802/2023) entgegen. (jd)

