LPI-GTH: Kollidiert

Gotha (ots) - Gestern, in der Zeit zwischen 14.10 Uhr und 14.40 Uhr, entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ein auf einem Großraumparkplatz in der Gartenstraße geparktes Taxi. Das Fahrzeug hat einen Wert von ungefähr 15.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0140282/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

