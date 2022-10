Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Rollerfahrer begeht Unfallflucht nach Unfällen mit zwei Fahrzeugen und leistet Widerstand

Wesel (ots)

Am 10.10.2022 gegen 14:45 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Verkehrsunfall an der Gabainstraße, wobei ein Rollerfahrer gegen einen geparkten PKW fuhr. Als der Zeuge dem gestürzten Fahrer helfen wollte, stand dieser auf und entfernte sich vom Unfallort. Kurz darauf kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall, welcher durch den Rollerfahrer an der Gantesweilerstraße, Ecke Kurfürstenring verursacht wurde. Hierbei entstand erneut Sachschaden. Aufgrund der guten Personen- und Fahrzeugbeschreibung der Zeugen und anderen Unfallbeteiligten konnte der 33-jährige Fahrzeugführer des Rollers an seiner Wohnanschrift in Wesel angetroffen werden.

Der 33-Jährige Mann war alkoholisiert und zeigte den Beamten gegenüber sehr aggressiv. Er leistete Widerstand gegen die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten, wobei sich eine 25-jährige Beamtin leicht verletzte.

Der 33-Jährige wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafverfahren unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell