POL-WES: Dinslaken - Radfahrer wird schwer verletzt

Moers (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 12.00 Uhr, bis Freitag, 12.00 Uhr, stahlen Unbekannte einen Campingbus vom Zedernweg in Schwafheim. Das Wohnmobil mit dem amtlichen Kennzeichen MO-HY 79, parkte dort an einem Parkstreifen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 ...

