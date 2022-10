Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei verhaftet Einbrecher

Dinslaken (ots)

Am Freitag (07.10.2022)gegen 12.00 Uhr stellte ein 30-jähriger Mann aus Dinslaken eine offen stehende Terassentür an seinem Wohnhaus in an der Agnesstraße fest.

Nachdem er die Tür geschlossen hatte, sah er im oberen Bereich des Hauses geöffnete Schmuckschatullen und stellte fest, dass bei ihm eingebrochen wurde. Er informierte umgehend die Polizei.

Als er währenddessen aus seinem Fenster blickte, sah er zwei Personen die auffällig schnell in Richtung der Amalienstraße liefen und sich dabei ihre Kapuzen über den Kopf zogen. Der 30-Jährige konnte den Polizisten eine Beschreibung einer männlichen und einer weiblichen Person geben, die sich seiner Meinung nach verdächtig verhielten.

Aufgrund der guten Beschreibung des Zeugen konnten eine 16- jährige Frau und ein 20-jähriger Mann aus Duisburg im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung an der Amalienstraße, Ecke Hagenstraße angetroffen und kontrolliert werden.

Im Rahmen der Befragung gab das Pärchen an, dass sie lediglich bei jemandem zu Besuch gewesen seien. Der 20-jährige Mann aus Duisburg führte hierbei einen Handschuh mit sich. Auf Nachfrage, warum er nur einen Handschuh bei sich trage, konnte der Mann keine plausible Antwort geben.

Im Laufe der weiteren Befragung verwickelte sich das Pärchen in Widersprüche. Beide sollten zur Polizeiwache Dinslaken gebracht werden.

Vor dem Transport durchsuchten die Beamten die Personen, wobei Schmuck und weiteres Diebesgut in der Bekleidung der 16-jährigen Frau aus Duisburg gefunden wurde.

Das Diebesgut konnte im späteren Verlauf eindeutig durch den Geschädigten zugeordnet werden.

Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten auch eine Busfahrkarte, die einem Mann aus Dinslaken zugeordnet und zurück gegeben werden konnte.

Beide Täter wurden festgenommen. Die Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei. Diese prüft nun, ob dem Pärchen noch weitere Straftaten zugeordnet werden können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell