LPI-GTH: Taxi entwendet- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Ein in der Sophienstraße gesichert abgestelltes violettes E-Bike der Marke "Cube" wurde gestern in der Zeit zwischen 15.10 Uhr und 15.20 Uhr entwendet. Der Beuteschaden liegt bei ungefähr 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0140374/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

