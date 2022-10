Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Falsche Verdächtigung - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Dortmund

Dortmund - Oberhausenhen (ots)

Gestern Nachmittag (13. Oktober) kontrollierten Bundespolizisten bei der Ausreise eines Fluges in Richtung Serbien einen 41-Jährigen. Dabei stellen sie fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Duisburg gesucht wurde. Gegen 16 Uhr wurde ein Mann bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges in Richtung Skopje vorstellig. Hierbei ermittelten die Bundespolizisten, dass der Oberhausener gesucht wurde. Das Amtsgericht Mülheim hatte den 41-Jährigen wegen Falscher Verdächtigungen im Jahr 2019 zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen verurteilt. Da der Mann die Geldsumme nicht gezahlt hatte, ist er zur Festnahme ausgeschrieben worden. Am Flughafen in Dortmund konnte der Verurteilte allerdings die geforderte Summe von 1200 Euro, sowie die Kosten des Verfahrens bezahlen und somit seine Reise fortsetzen.

