BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl am Hammer Hauptbahnhof

Hamm (ots)

Einen 30-Jährigen haben Beamte der Bundespolizei am Mittwochabend (12. Oktober) am Hauptbahnhof Hamm verhaftet. Gegen den wohnsitzlosen Deutschen war vom Amtsgericht Hamm Haftbefehl erlassen worden, da er sich einem Verfahren wegen Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Drogenbesitzes nicht gestellt hatte und untergetaucht war. Er wurde verhaftet und bis zur Vorführung beim Amtsgericht in das Polizeigewahrsam Hamm eingeliefert.

