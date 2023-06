LPI-GTH: Leicht verletzt

Gotha (ots) - Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Huttenstraße. Offenbar querte ein 16-Jähriger trotz roter Fußgängerampel vor einem haltenden Bus die Fahrbahn. Dabei kam es zu Kollision mit einer 15-jährigen Fahrerin eines Leichtfahrzeuges. Dadurch wurde der 16-Jährige leicht verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Leichtfahrzeug blieb weiterhin fahrbereit. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

