Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sonderkontrollen im Bereich Bebra und Wildeck

Rotenburg an der Fulda (ots)

Die Polizeistation Rotenburg führte mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Kassel am Mittwoch, den 02.08.23, Sonderkontrollen im Bereich Bebra und Wildeck durch.

Dabei wurde in Bebra ein Kfz. kontrolliert mit zwei 18-jährigen Insassen.

Bei beiden Personen wurden Einhandmesser festgestellt. Zudem hatte der Beifahrer Marihuana in geringer Menge bei sich. Den beiden männlichen Personen, die aus dem mittelhessischen Mücke stammen, wurden die Messer sowie das Betäubungsmittel abgenommen.

Beide müssen sich auf ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens einer Waffe einstellen und gegen den Beifahrer wurde zudem ein Strafverfahren wegen Besitz von Betäubungsmittel eingeleitet.

In der Nacht auf den 03.08.23 wurde ein 15-jähriger Radfahrer aus Wildeck in der Ortslage Obersuhl kontrolliert. Bei ihm wurde ein Joint und eine geringe Menge Kokain aufgefunden und sichergestellt. Der Jugendliche wurde an seine Eltern übergeben. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Besitz von Betäubungsmittel eingeleitet.

Gefertigt: Köhler, PHK / Polizeistation Rotenburg/F.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell