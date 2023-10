Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Fußgängerin ohne Reflektoren aber mit Schutzengel unterwegs

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Kreisstraße 19;

Unfallzeit: 06.10.2023, 06.40 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitt eine 32 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen. Die Vredenerin war gegen 06.40 Uhr bei noch herrschender Dunkelheit auf der Kreisstraße 19 in Richtung Vreden unterwegs, als sie mit einem entgegenkommenden Wagen kollidierte. Sie sei wohl kurzzeitig abgelenkt gewesen und dadurch vom Straßenrand nach links gelaufen, gab die dunkel gekleidete Frau an. Es kam zum Zusammenstoß, als ein 61 Jahre alter Autofahrer, ebenfalls aus Vreden, einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer überholte. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Die Fußgängerin kann sich wohl bei ihrem Schutzengel bedanken, dass dieser Unfall so glimpflich verlaufen ist, denn an der unbeleuchteten Unfallstelle ist Tempo 100 erlaubt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell