Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter/ BAB33: Verkehrsunfall auf der BAB33- Zwei Personen schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Freitagvormittag gegen 11.38 Uhr ereignete sich auf der BAB 33, zwischen den Anschlussstellen Hilter a.T.W. und Borgloh/ Kloster Oesede, in Fahrtrichtung Diepholz ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 19- jähriger VW-Fahrer geriet auf dem linken von zwei Fahrstreifen ins Schleudern und kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden 56- jährigen LKW- Fahrer. Anschließend schleuderte der VW weiter in das unbefestigte Bankett und kam dort zum Stillstand. Der LKW- Fahrer setzte seine Fahrt zunächst weiter fort und meldete sich später von einem rund 30 Kilometer vom Unfallort entfernten Autobahnparkplatz auf der BAB 1. Der Fahrer des PKW sowie sein 17- jähriger Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem 19- Jährigen kann eine gegenwärtige Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen war die BAB 33 zeitweise in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

