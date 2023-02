POL-DA: Darmstadt: Krankenfahrstuhl mit 25 km/h - Polizei warnt vor Folgen

Darmstadt (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (21.-22.2.) haben Kriminelle die Scheibe eines geparkten Autos in der Arheilger Straße eingeschlagen. Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall der Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle ...

mehr