Darmstadt (ots) - Ein Lebensmittelgeschäft am Strahringerplatz geriet am frühen Donnerstagmorgen (23.2.) in das Visier Krimineller. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich drei Täter gegen 3.45 Uhr Zugang zu dem Verkaufsraum, entwendeten Lebensmittel und traten mit ihrer Beute die Flucht an. Zeugen konnten die Flüchtenden beobachten und alarmierten die ...

