POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Lebensmittelgeschäft im Visier Krimineller

Ein Lebensmittelgeschäft am Strahringerplatz geriet am frühen Donnerstagmorgen (23.2.) in das Visier Krimineller. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich drei Täter gegen 3.45 Uhr Zugang zu dem Verkaufsraum, entwendeten Lebensmittel und traten mit ihrer Beute die Flucht an. Zeugen konnten die Flüchtenden beobachten und alarmierten die Polizei. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die drei Männer, zu denen keine detaillierte Beschreibung vorliegt, wurden auf ein Alter von circa 20 bis 25 Jahre geschätzt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und für weiterführende Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 zu erreichen.

