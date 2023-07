Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, zwei Einbrüche an der Merseburger Straße

Ibbenbüren (ots)

Am Freitagvormittag (30.06.23) ist es in der Zeit von 8.00 und 14.00 Uhr zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser an der Merseburger Straße in Püsselbüren gekommen. Die bislang unbekannten Täter hebelten an einem Haus ein Fenster auf, beim Nachbarhaus wurde die Terrassentür aufgebrochen. Die Innenräume wurden durchsucht. Hierbei wurden hochwertiger Schmuck sowie ein persönliches Dokument entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ibbenbüren unter der Rufnummer 05451/591-4315 zu melden.

