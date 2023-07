Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Auto überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen

Saerbeck (ots)

Eine 25-jährige Autofahrerin hat sich am Sonntagmorgen (02.07.23) mit ihrem Auto auf dem Lengericher Damm überschlagen. Sie wurde leicht verletzt. Die Frau aus Emsdetten fuhr gegen 06.40 Uhr auf dem Lengericher Damm in Richtung Lengerich. Vor der Einmündung Hanfteichweg kam sie aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der rote Renault Twingo geriet in den Straßengraben, überschlug sich und kam kurz vor einem Baum auf dem Dach zum Stehen. Die 25-Jährige konnte sich selbständig aus dem Auto befreien, sie trug leichte Verletzungen davon. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

