Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht, Nissan beschädigt

Greven (ots)

Am Mittwoch (19.06.) wurde auf dem Parkdeck des Maria-Josef-Hospitals ein Nissan Note beschädigt. Der Pkw war in der Zeit von 08.20 Uhr bis 09.45 Uhr auf dem Parkdeck an der Lindenstraße 29 abgestellt. Der Nissan wurde an der Stoßstange hinten links beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Unfallverursacherin hatte zunächst an der Pforte des Krankenhauses einen Zettel mit ihrer Erreichbarkeit gefertigt. In dieser Zeit war das beschädigte Fahrzeug aber schon weggefahren worden, so dass die Verursacherin den Zettel vernichtete und sich dann entfernte. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Unfallverursacherin oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215, zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell