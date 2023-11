Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht- 16- jährige Radfahrerin verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14:20 Uhr kam es in Bramsche, Lutterdamm, Ecke Föhrenweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer 16-jährigen Radfahrerin. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr den Föhrenweg und beabsichtigte nach rechts auf den Lutterdamm abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit der Radfahrerin, welche den linken Radweg der Straße Lutterdamm in Richtung Lappenstuhl befuhr. Die Zweiradfahrerin kam zu Fall und verletzte sich hierbei am Bein. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern und Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:

- Alleininsasse - Männlich - Ungefähr 40-50 Jahre - Graues Haar - Brillenträger

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen silbergrauen größeren Pkw, evtl. einen Daimler-Benz. Hinweise zu dem Unbekannten oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizei Bramsche unter 05461/945-30 entgegen.

