Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 03.07.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Ottersberg. Am Sonntagabend kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Hamburger Straße.

Im Zeitraum zwischen 18:40 Uhr und 20:25 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus und entwendeten Bargeld und Schmuck. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Achim bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter 04202/9960 zu melden.

++ Motorradfahrer stürzt aufgrund kreuzendem Reh ++

Oyten. Am Sonntagnachmittag verunfallte ein Motorradfahrer, nach dem ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht.

Gegen 15 Uhr befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer die Moorstraße in Richtung Grasdorf, als nahe der Tüchtener Straße ersten Angaben zufolge ein Reh die Straße kreuzte. Der Motorradfahrer bremste, wich dem Wild aus und stürzte dabei. In der Folge kam der Fahrer mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und fiel einen Abhang hinunter. Nach derzeitigen Informationen verletzte sich der 23-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Reh flüchtete, ohne dass mit dem Motorrad Kontakt bestand.

An dem Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Lilienthal. Am Sonntag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Heidberger Schweiz.

Zwischen 13:30 Uhr und 21:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus und entwendeten Bargeld und Schmuck. Anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Osterholz bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Einbruch. Zeugen werden gebeten, sich unter 04791/3070 zu melden.

++ Zwei verletzte Fahrradfahrer durch umkippende Bauzäune ++

Lilienthal. Am Sonntagnachmittag kippten Bauzäune am Jan-Reiners-Weg um, wodurch sich zwei Radfahrer leicht verletzten.

Ein 59-jähriger sowie eine 65-jährige Fahrradfahrer/in befuhren gegen 14:45 Uhr den Jan-Reiners-Weg. Nahe der Moorhauser Landstraße kippten mehrere Bauzäune durch den Wind um und fielen auf die beiden Fahrradfahrer. Beide stürzten zu Boden, verletzten sich nach derzeitigem Stand leicht und wurden mittels Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Die Gefahrenstelle wurde in der Folge durch den Bauhof abgesichert. An den Fahrrädern entstand ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell