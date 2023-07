Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 02.07.2023

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

Bereich Achim

Morsum. Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus - Zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Einfamilienhaus ist es am gestrigen Samstag in der Verdener Straße in Thedinghausen OT Morsum gekommen. Unbekannte Täter betraten zwischen 11:00 und 12.30 Uhr vermutlich durch das Aufhebeln der Terrassentür das Wohnhaus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Letztlich entfernten sich die Täter unerkannt ohne bekanntes Diebesgut. Wer Hinweise zum Geschehensablauf geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Achim unter 04202/9960.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Osterholz-Scharmbeck. Tödlicher Verkehrsunfall auf der B74 - Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der B74, in Höhe der Abfahrt Buschhausen, zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 20- jähriger Osterholzer befuhr mit seinem Pkw Opel Meriva die B74 von Scharmbeckstotel in Richtung Hambergen. Aus bislang ungeklärter Ursache gerät er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw Mercedes eines 55 -jährigen Lamstedters kam. Der Beifahrer im Opel Meriva verstarb noch vor Eintreffen der ersten Rettungskräfte an der Unfallstelle. Der Fahrer des Opel und derjenige des Mercedes wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Sie wurden lebensgefährlich bzw. schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 15000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die B74 für ca. 7 Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

