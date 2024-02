POL-BS: Kupferkabel entwendet

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Stadtgebiet Fr., 16.02. - So., 18.02.2024 Zwei Einbrüche zur Tageszeit Am 16. Februar gelang ein bislang unbekannter Täter durch Gewalteinwirkung über das Küchenfenster in das Doppelhaus im Kanzlerfeld. Dort durchwühlte der Täter das Haus und erbeutete Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchtete dieser unerkannt vom Tatort. Nach Angaben der 70 - jährigen Bewohnerin muss der Einbruch in ihrer Abwesenheit zwischen 08:00 Uhr und 21:00 ...

mehr