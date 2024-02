Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrüche am Wochenende

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Stadtgebiet

Fr., 16.02. - So., 18.02.2024

Zwei Einbrüche zur Tageszeit

Am 16. Februar gelang ein bislang unbekannter Täter durch Gewalteinwirkung über das Küchenfenster in das Doppelhaus im Kanzlerfeld. Dort durchwühlte der Täter das Haus und erbeutete Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchtete dieser unerkannt vom Tatort. Nach Angaben der 70 - jährigen Bewohnerin muss der Einbruch in ihrer Abwesenheit zwischen 08:00 Uhr und 21:00 Uhr erfolgt sein.

Zu einem weiteren Einbruch in Abwesenheit der Bewohner kam es am 18. Februar zwischen 15:00 - 18:55 Uhr in Broitzem. Dort verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus, um auch hier Schmuck zu stehlen und unerkannt vom Tatort zu flüchten.

Die Kriminalpolizei nahm die Tatorte auf, sicherte Spuren und leitete in beiden Fällen die Ermittlungen ein. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen vierstelligen Betrag.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0531/476-2516 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell