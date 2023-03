Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrs- und Schulwegkontrollen

VG Hamm (Sieg) (ots)

Am Mittwoch, 22.03.2023, führten Beamte der PI Altenkirchen Verkehrskontrollen in Roth und Bruchertseifen sowie eine Schulwegkontrolle in Hamm (Sieg), Martin-Luther-Straße, durch. Bei den Kontrollen in Roth und Bruchertseifen konnten acht Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Ein motorisierter Zweiradfahrer war ohne Helm unterwegs. Bei der Schulwegkontrolle in Hamm (Sieg) verstieß ein Verkehrsteilnehmer gegen die Gurtpflicht. Weiterhin wurden drei Kinder ohne bzw. ohne vorschriftsmäßige Sicherung befördert. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

