POL-BS: UPDATE: Vermisste Person

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Leiferde 13.02.2024 - 19:00-19:20 Uhr Unbekannte stehlen eine hochwertige Armbanduhr Am Abend des 13. Februars drangen zwei unbekannte Täter in das Wohnhaus eines älteren Herren in einer abgelegenen Straße, in Ortsrandlage, in Leiferde ein. Als diese im Wohnzimmer auf den Mann trafen, forderten sie ihn unter Androhung von Gewalt auf, seine hochwertige Armbanduhr auszuhändigen. ...

mehr