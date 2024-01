Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern-Brock. Fahrer und Beifahrer schwer veletzt

Warendorf (ots)

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Ostbevern und sein ebenfalls aus Ostbevern stammender, 19-jähriger Beifahrer wurden am 14.01.2024 bei einem Verkehrsunfall auf der K35 zwischen Ladbergen und Ostbevern-Brock schwer verletzt. Zuvor befuhren sie die K35 aus Richtung Ladbergen kommend in FR Ostbevern-Brock. Nachdem sie einen vorausfahrenden Pkw überholt hatten, kam der Pkw der beiden jungen Männer aus Ostbevern aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden, parallel zur Fahrbahn verlaufenden Graben. Dort prallte der Pkw mit der Front gegen eine Überfahrt, überschlug sich und kam auf der anderen Seite der Überfahrt auf dem Fahrzeugdach zum liegen. Mit Hilfe des zuvor überholten Verkehrsteilnehmers gelang es den beiden Fahrzeuginsassen das verunfallte Fahrzeug zu verlassen, bevor dieses in Brand geriet. Die beiden verunfallten Ostbeverner wurde mit Rettungswagen in nahgelegene Krankenhäuser gebracht. Das brennende Unfallfahrzeug wurde durch die Feuerwehr Ostbevern gelöscht und im Verlauf der Unfallaufnahme beschlagnahmt. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung eines Verkehrsunfallaufnahme-Teams aus Dortmund. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K 35 für ca. 9 Stunden komplett gesperrt. Aufgrund der ausgetretenen Betriebsstoffe, werden im Tagesverlauf an der Unfallstelle noch Erdaushubarbeiten durchgeführt.

