Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Kreuzkirche

Versuchter Einbruch in Schulgebäude

Coesfeld (ots)

Am 26.03.2023, gegen 04.15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Schulgebäude auf der Straße "An der Kreuzkirche" in Dülmen einzubrechen. Hierzu hebelten sie an mehreren Fenstern. Dadurch wurde der Einbruchsalarm ausgelöst. In das Innere der Schule gelangten sie augenscheinlich nicht.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell