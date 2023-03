Coesfeld (ots) - Die Heckscheibe eines Autos, dass in einer Einfahrt geparkt war, haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (23.03.)eingeschlagen. Aus dem Auto wurde nichts gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 22 Uhr am Mittwoch und Donnerstag 7 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594//930. Rückfragen bitte an: Polizei ...

