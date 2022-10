POL-BS: Verkehrsunfall am Stauende verursacht hohen Sachschaden und lange Staus

Braunschweig (ots) - BAB 39, Helmstedt-Königslutter, AS Scheppau 16.10.2022, 13.26 Uhr Ein 21-jähriger Fahrzeugführer kollidierte mit einem vorausfahrenden Pkw, wodurch beide Fahrzeuge ins Schleudern gerieten. Am Sonntagmittag befuhr der 21-jährige Fahrer eines VW Golf GTI die A 39 in Richtung Kassel und nutzte hierbei den linken von zwei Fahrstreifen. In Höhe der ...

