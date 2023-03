Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Bergstraße

Autofahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen - Polizisten stoppen ihn dennoch

Coesfeld (ots)

Ein 42-jähriger Autofahrer aus Lette bog am 25.03.2023, gegen 03.10 Uhr, von der Coesfelder Straße in die Straße Zur Stegge ab. Durch seine auffällige Fahrweise beim Passieren des Streifenwagen, wurden die Beamten auf den Autofahrer aufmerksam, wendeten und fuhren hinter dem Letteraner her, um ihn zu kontrollieren. Als der 42-Jährige dies bemerkte, beschleunigte er, um sich augenscheinlich der Kontrolle zu entziehen. Der Fahrzeugführer bog in den Breykamp ein und beschleunigte dort im verkehrsberuhigten Bereich sein Fahrzeug auf 70 bis 80 km/h. Nachdem er zwei Mal durch den Breykamp raste, bog er wieder nach links auf die Bergstraße ab und im weiteren Verlauf nach rechts in den Jansweg. Schließlich bog er in den Hemingkamp ab, wo er das Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand abstellte und die Beleuchtung löschte. Dort trafen ihn die Beamten an und kontrollierten ihn. Im Fahrzeug befand sich neben dem 42-jährigen Letteraner noch der Fahrzeughalter, dessen Lebensgefährtin und das gemeinsame 3-jährige Kind. Der Fahrer gab den Konsum von Betäubungsmitteln zu. Im Fahrzeug selbst, wurde eine Schachtel mit einer unbekannten Substanz aufgefunden. Ob es sich dabei um Betäubungsmittel handelt, wird nun geprüft.

Ihm wurde eine Blutprobe auf der Polizeiwache in Coesfeld entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell