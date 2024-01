Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Versuchter Raub nach Ladendiebstahl

Warendorf (ots)

Ein 52-jähriger Ladendetektiv aus Bielefeld beobachtete am Samstag, 13.01.2023, gegen 19.15 Uhr, wie zwei bislang unbekannte Männer in einem Verbrauchermarkt in Beckum, Grevenbrede, ein Paar Turnschuhe und ein Getränk in einem Rucksack deponierten und anschließend den Kassenbereich verließen, ohne die Ware zu bezahlen.

Nach Verlassen des Marktes sprach er die Unbekannten an und forderte sie auf, ihm ins Büro zu folgen. Auf dem Weg dorthin versuchten die Männer zu flüchten. Der 52-Jährige versuchte den Tatverdächtigen am Rucksack festzuhalten und so an der Flucht zu hindern. Daraufhin schlug dieser ihm mit der Faust ins Gesicht und flüchtete zusammen mit dem anderen Tatverdächtigen zu Fuß in Richtung der BAB2, den Rucksack ließen sie zurück.

Beide werden beschrieben als etwa 20 bis 25 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß und osteuropäischen Phänotyps. Beide trugen eine schwarze Jeans und eine schwarze Jacke, einer hatte blonde kurze, der andere schwarze kurze Haare. Der 52-Jähriege bleib durch den Faustschlag unverletzt, eine sofort eingeleitet Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Wer hat den Tatverdächtigen gesehen und kann Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521-911-0 oder E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell