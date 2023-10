Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Glimpflicher Unfallausgang

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am Samstagmittag wollte ein 56-jähriger VW-Fahrer in der Wilhelmstraße nach rechts in die Goethestraße abbiegen. Hierbei übersah er einen 38-jährigen Radfahrer, der den Gehweg der Wilhelmstraße in der gleichen Richtung befuhr. Im Einmündungsbereich stießen beide zusammen. Der Radfahrer, der keinen Fahrradhelm trug, wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und für eine medizinische Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An Pkw und Fahrrad entstanden leichte Sachschäden. (as)

