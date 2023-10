Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallgegner gesucht

Bad Tabarz / LK Gotha (ots)

Am Samstag gegen 14:50 Uhr ereignete sich auf der B88 zwischen Bad Tabarz und dem Inselsberg ein Verkehrsunfall. Eine ältere Dame geriet mit ihrem schwarzen Kleinwagen in den Gegenverkehr und fuhr einem entgegenkommenden weißen Pkw den Spiegel ab, welcher wiederum sodann auf einen hinter der älteren Dame fahrenden Pkw fiel und Sachschaden verursachte. Die Unfallverursacherin fuhr dann bis in die Ortslage Laucha weiter und konnte hier von der alarmierten Polizei zum Sachverhalt befragt werden. Am Pkw der älteren Dame war nur ein geringer Schaden zu verzeichnen. Am dahinterfahrenden Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 EUR an der Windschutzscheibe. Noch immer sucht die Polizei das dritte unfallbeteiligte Fahrzeug, an welchem nun der linke Außenspiegel fehlt. Der Fahrer wird gebeten sich mit der Polizei in Gotha in Verbindung zu setzen. Az. 0275493/23 (ri)

