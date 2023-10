Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Abschlussmeldung der Bundespolizei zum Fußballspiel Hannover 96 gegen den 1. FC Magdeburg

Hannover (ots)

Am heutigen Spieltag der 2. Fußballbundesliga trafen der Hannover 96 und der 1. FC Magdeburg in der Heinz-von Heiden-Arena in Hannover aufeinander. Die Bundespolizei war mit rund 300 Einsatzkräften, unter anderem aus den Abteilungen der Bereitschaftspolizei Duderstadt und Hünfeld sowie mit Diensthunden im Einsatz. Die Herausforderung bestand insbesondere darin, eine Konfrontation zwischen rivalisierende Fangruppierungen zu verhindern und zeitgleich den unbeteiligten Reisenden eine reibungslose Nutzung der Bahnhöfe und Zugverbindungen zu ermöglichen. Bereits frühzeitig in der Anreisephase führte die Polizei umfangreiche Aufklärungsmaßnahmen an sämtlichen Streckenverbindungen Richtung Hannover durch. Insgesamt nutzten rund 550 Fans des 1. FC Magdeburg die Bahnverbindungen und reisten aus Magdeburg über den Hauptbahnhof Braunschweig oder Umlandbahnhöfe in Regelzügen zum Spielort nach Hannover. Rund 8.000 Heimfans von Hannover 96 reisten mit der Bahn an. Die Polizei trennte die anreisenden Fanlager konsequent. Fans des 1. FC Magdeburg wurden geschlossen zu den Anbindungen des ÖPNV für die Weiterreise zum Bahnhof Linden-Fischerhof begleitet. Durch die hervorragende Zusammenarbeit mit der Landespolizei kam es zu keinen Vorkommnissen bei der Anreisephase. Auch die Rückreise der Fans verlief unter polizeilicher Begleitung ohne Störungen und ruhig. Der Einsatzleiter der Bundespolizei, POR Christian Saggau, äußerte sich abschließend zum Einsatz: "Dank der guten Vorbereitung und Abstimmung mit der Landespolizei, aber auch Dank der besonnenen Beamten und vorbildlichen Fans war eine Reise an diesem Spieltag ohne Probleme zu bewerkstelligen. Ich bedanke mich bei allen Fans und Nutzern der Bahn, die für die erforderlichen Maßnahmen der Polizei Verständnis zeigten."

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell