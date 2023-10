Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit - Bundespolizei zieht positive Bilanz

Hamburg (ots)

Neben der Gewährleistung der Luftsicherheit am Flughafen Hamburg, über den zahlreiche Besucherinnen und Besucher sowie geladene Gäste aus dem In- und Ausland anreisten, lag ein Schwerpunkt im bahnpolizeilichen Bereich. Dabei wurde auch ein Hauptaugenmerk auf die Sicherheit im Bahnbereich gelegt, um eine reibungslose und sichere An- und Abreise aller Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. So kam es temporär zu einem erhöhten Reisendenaufkommen, welches durch gezielte Lenkungsmaßnahmen gefahrlos durch die Bahnhöfe Jungfernstieg und Hauptbahnhof geleitet werden konnten.

Ebenso waren zahlreiche Taschendiebstahlfahnder sowie mehrere Super-Recogniser offen und verdeckt im Einsatz. Dabei gingen den Beamten auch zwei Taschendiebe durch eine Wiedererkennung ins Netz, die in den letzten Tagen als Duo agiert hatten. Den beiden konnten durch eine Videoauswertung fünf Taten zur Last gelegt werden. Unter anderem wird dem Duo vorgeworfen, in der letzten Woche am Hamburger Hauptbahnhof einer 77-jährigen die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen zu haben. Sie wurden dem Haftrichter vorgeführt.

Parallel wurden auch bundespolizeiliche Schwerpunktmaßnahmen im räumlichen Bereich der Waffenverbotszone durchgeführt. Dabei konnten unter anderem ein Schlagring und drei Einhandmesser eingezogen werden. Die Besitzer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Der Polizeiführer, Leitender Polizeidirektor Andreas Meier, zeigte sich zufrieden mit dem Einsatz: "Unser Konzept ist aufgegangen, mit dem wir unseren Beitrag für die Sicherheit der Bürger und Gäste zum Tag der Deutschen Einheit inklusive dem gelungenen Bürgerfest beigetragen haben."

Die Bundespolizei präsentierte sich auf der Blaulichtmeile in der Innenstadt und konnte ein reges Interesse verzeichnen. Es wurde unter anderem über die Verhinderung von Taschendiebstahl informiert. Auch stellten Beamtinnen und Beamte Informationen zur Luftsicherheit sowie Urkunden bereit. Auch Nachwuchswerbung wurde betrieben. Für die musikalische Umrahmung sorgte das Bundespolizeiorchester Hannover.

Die Bundespolizei bedankt sich ausdrücklich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für einen friedlichen Verlauf der Feierlichkeiten.

