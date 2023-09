Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei anlässlich der zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg

Hamburg / Niedersachsen (ots)

Angelehnt an die Bundesratspräsidentschaft findet der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober jeden Jahres in dem Bundesland statt, welches auch die Präsidentschaft im Bundesrat innehat.

Neben den offiziellen Feierlichkeiten wird im Bereich um die Binnenalster ein parallel stattfindendes Bürgerfest, auf dem mehrere hunderttausend Besucher zu erwarten sind, veranstaltet. Aufgrund der Lage des Bürgerfestes und mehrerer angemeldeter Versammlungslagen wird mit einer sehr hohen An- und Abreise von Bahnreisenden, insbesondere über den Hamburger Hauptbahnhof sowie den Bahnhöfen Jungfernstieg und Dammtor, gerechnet.

Zur Lagebewältigung am 2. und 3. Oktober 2023 setzt die Bundespolizeidirektion Hannover zusätzlich ca. 500 Einsatzkräfte zur Gewährleistung der Sicherheit der Bahnreisenden, des Bahnverkehrs, der Bahnanlagen sowie des Flughafens Hamburg ein. Unter der Einsatzleitung des Ständigen Vertreters der Bundespolizeidirektion Hannover, Leitender Polizeidirektor (LtdPD) Andreas Meier, werden u.a. vier Einsatzhundertschaften, Taschendiebstahlsfahnder sowie sogenannte "super recogniser" aus der kompletten Bundespolizeidirektion Hannover zusammengezogen und in Hamburg gemeinsam verwendet.

Durch den Einsatz der oben genannten Einsatzkräfte soll u.a. die Eigentumskriminalität verhindert werden, da erfahrungsgemäß Tätergruppierungen extra zu solchen Großveranstaltungen anreisen. Zudem besteht aus dem Aktionsfeld des "Klimaprotests" eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass spontane Aktionen und Straftaten an relevanten und geeigneten Örtlichkeiten und Objekten stattfinden könnten.

Im Rahmen des Bürgerfestes wird die Bundespolizei auf der Blaulichtmeile in der Straße "Große Johannisstraße" einige Highlights präsentieren. Neben der Vorführung des sogenannten Fahrzeugs "Enok" und eines Unfallanhängers, der ein Fahrzeug aus einer Kollision mit einem Zug zeigt, werden noch die Bereiche Urkunden/ Luftsicherheit, Nachwuchswerbung und Kriminalprävention am 2. und am 3. Oktober jeweils ab 10 Uhr vorgeführt.

Der Ständige Vertreter der Bundespolizeidirektion Hannover, LtdPD Andreas Meier, äußert sich als Einsatzleiter im Vorfeld zu dem anstehenden Einsatz:

"Als Bundespolizei freuen wir uns auf einen friedlichen und fröhlichen Verlauf des Bürgerfestes. Wir wollen uns als bürgernahe Polizei zeigen und für die feiernden Bürger vor Ort da sein. In unserer Zuständigkeit werden wir mit unserem umfangreichen Einsatzkonzept an den Bahnhöfen sowie am Flughafen in Hamburg die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürgern gewährleisten."

