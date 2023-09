Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Einsatzlage Samstag, 09.09.2023

Goslar (ots)

1. Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrer Am Samstag, dem 09.09.23 kommt ein 39jähriger aus Oberhausen mit seinem Krad Kawasaki auf der Landesstraße 519 aus Rtg. St. Andreasberg kommend und in Rtg. Oderhaus fahrend, in einer Linkskurve aufgrund von, vermutlich für die Fahrbahnverhältnisse unangepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab, gerät auf die Bankette, rutscht in den Straßengraben und kommt dort zu Fall. An der Kawasaki entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Mann aus Oberhausen verletzt sich leicht.

2.Begleitung Bergparade in St. Andreasberg. Bei absolut sonnigen und warmen Wetter zogen ca. 700 Teilnehmer während der Bergparade durch St. Andreasberg. Hierbei wurden sie von ca. 1000 Zuschauern an der Wegstrecke bestaunt und in Rtg. Grube Samson begleitet. Die Polizei Braunlage war zur Absicherung des Umzuges mit zwei Streifenwagen vor Ort. Besonderen Dank auch an die freiwilligen Helfer der Bergwacht, sowie der FFW St. Andreasberg für die Begleitung und Absicherungsmaßnahmen.

i.A. Richter, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell