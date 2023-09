Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 09.09.2023

Goslar (ots)

Bedrohung im Rahmen des Altstadtfestes in Goslar

Am 08.09.2023, gegen 23:27 Uhr, kam es in der Worthstraße in Goslar zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Im Verlauf der Streitigkeiten bedrohte der Beschuldigte ein Opfer mit einem Messer. Das Opfer entfernte sich daraufhin und konnte durch die aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Goslar nicht mehr angetroffen werden. Der alkoholisierte Beschuldigte wurde nach Abschluss aller polizeilich notwendigen Maßnahmen entlassen. Zur weiteren Aufklärung bittet die Polizei Goslar, dass sich mögliche Geschädigte bzw. Zeugen des Sachverhaltes bei der Polizeiinspektion Goslar, unter der Telefonnummer 05321-339-0, melden.

Eierwurf auf Streifenwagen

Am 09.09.2023, gegen 01:40 Uhr, befand sich ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Goslar auf dem Bahnhofsplatz. Dort bemerkten die Beamten, wie, aus einer 3-köpfigen Personengruppe heraus, ein Ei in Richtung des Funkstreifenwagens geworfen wurde. Dieses verfehlte den Funkstreifenwagen nur knapp. Die Personengruppe hatte sich zuvor an der Bahnunterführung aufgehalten und konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Zur Sachverhaltsaufklärung werden Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, gebeten sich bei der Polizeiinspektion Goslar, unter der Rufnummer 05321-339-0, zu melden.

