Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Donnerstag, 07.09.2023, 13:35 Uhr, Goslar - Baßgeige, Verkehrsunfall mit schwer verletzten Radfahrer

Goslar (ots)

Am 07.09.2023, gegen 13:35 Uhr, kommt es in der Stapelner Str. Ecke Alte Heerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Radfahrer. Sowohl der Transporter als auch der Radfahrer haben die Stapelner Str. aus Richtung Grauhöfer Landwehr in Richtung B6 befahren. Aus bislang unbekannten Gründen ist der 29-jährige Salzgitteraner mit seinem Transporter mit dem vor ihm befindlichen 27 Jahre alten Radfahrer zusammengestoßen. Dadurch ist der aus dem Landkreis Goslar stammende Fahrradfahrer gegen die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Transporters geprallt und anschießend auf den Boden gestürzt. Der Radfahrer zieht sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass dieser mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Göttingen geflogen wird. Am Fahrrad und am Transporter entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Hergang des Verkehrsunfalls machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Goslar, Tel. 05321/3390, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell