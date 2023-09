POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für den Bereich Goslar und Liebenburg, für die Zeit von Mittwoch, 06.09.2023, 12:00 Uhr, bis Donnerstag, 07.09.2023, 12:00 Uhr

Goslar (ots) - Am Abend des 05.09.2023, gegen 22:35 Uhr touchiert der unbekannte Fahrzeugführer in der Straße: Am Steinfeld in Braunlage, mit seinem Pkw den ordnungsgemäß geparkten Skoda Fabia der Geschädigten und entfernt sich dann in unbekannte Richtung. Aufgrund der Spurenlage kann von einem weißen Pkw als Tatfahrzeug ausgegangen werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,00 Euro. Hinweise an die Polizei ...

mehr