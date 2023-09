POL-GS: Lagemeldung vom 07.09.2023 der Pst. Braunlage

Goslar (ots) - Diebstahl Goslar. Am Dienstagnachmittag, zwischen 15:50 Uhr und 16:15 Uhr, kam es in einem Lebensmittelgeschäft am Fliegerhorst in der Marienburgerstraße zum Diebstahl zweier Geldbörsen. In einem unbemerkten Moment entwendete eine unbekannte Person die Geldbörsen aus einer Umhängetasche, welche die Geschädigte an der Schulter trug. Der Diebstahl wurde durch die Geschädigte am Kassenbereich ...

mehr