Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Mittwoch, den 06.09.2023

Goslar (ots)

Diebstahl

Goslar.

Am Dienstagnachmittag, zwischen 15:50 Uhr und 16:15 Uhr, kam es in einem Lebensmittelgeschäft am Fliegerhorst in der Marienburgerstraße zum Diebstahl zweier Geldbörsen. In einem unbemerkten Moment entwendete eine unbekannte Person die Geldbörsen aus einer Umhängetasche, welche die Geschädigte an der Schulter trug. Der Diebstahl wurde durch die Geschädigte am Kassenbereich festgestellt.

Verkehrsunfälle

Goslar.

Am Dienstagmittag, gegen 13:55 Uhr, befuhr ein Schulbus die Okerstraße stadteinwärts. An der Ampelanlage Odermarkplatz musste die 55jährige Fahrzeugführerin den Schulbus verkehrsbedingt stoppen. Ein 33jähriger Pkw-Führer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Schulbus auf. Die 55jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und dem Krankenhaus Goslar zugeführt.

Goslar.

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, befuhren ein 19jähriger Goslarer und eine 18jährige Goslarerin mit ihren Pkw's die K1 in Richtung B6 / Sudmerberg. Die 18jährige beabsichtigte nach rechts in Richtung Sudmerberg abzubiegen und stoppte ihr Fahrzeug im Einmündungsbereich zur Vienenburger Straße/ K1. Dies bemerkte der 19jährige zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den Pkw der 18jährigen auf. Der 19jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß und wurde dem Krankenhaus Goslar zugeführt.

Jerstedt.

Am Dienstagabend, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 56jähriger Jerstedter mit seinem Pkw die Langelsheimer Straße in Richtung Langelsheim. Kurz nach passieren des Ortsausgangs kam aus einem rechts befindlichen Feldweg ein 17jähriger Fahrradfahrer und stieß mit dem Pkw zusammen. Der Radfahrer verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell