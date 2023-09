Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

"Täter gelangten auf unbekannte Weise ins (Mehrfamilien-)Haus. Im Anschluss öffneten sie gewaltsam die Wohnungstür."

So steht es in einer Strafanzeige, die ein Oberhausener gestern (31.8.) bei der Polizei erstattete. Er hatte seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Mülheimer Straße für etwas mehr als drei Stunden verlassen. Bei seiner Rückkehr bemerkte er am frühen Abend den Wohnungseinbruch.

Die Einbrecher hatten möglicherweise auch leichtes Spiel, weil sie unkontrolliert in den Hausflur gelangen konnten. Im Treppenhaus hatten sie dann unbemerkt die Wohnungstür aufgebrochen.

In der vergangenen Woche (25. - 31.8.) wurden insgesamt zehn Wohnungseinbrüche angezeigt. Vier dieser Taten scheiterte an technisch gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn.

Seit Jahren warnen wir die Bewohner von Mehrfamilienhäusern und bitten: "Halten Sie Hauseingangstüren immer verschlossen und öffnen Sie Unbekannten nicht unkontrolliert, wenn es klingelt!" Die Wohnungseinbrecher sind zwar auch durch die pandemiebedingt eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten ausgebremst worden, "arrangieren" sich aber langsam mit den Umständen und werden wieder aktiver.

Nach wie vor sind daher technisch gut gesicherte Häuser sowie wachsame Nachbarn die wichtigsten Bausteine in unserem Kampf gegen Wohnungseinbrecher.

Unsere Polizeiexperten beraten Sie auch in Ihren eigenen 4-Wänden über wirksame technische Sicherungsmaßnahmen. Informieren Sie sich telefonisch (0208 826 4511) über diesen kostenlosen Service der Polizei Oberhausen!

## Verdächtige Wahrnehmungen sofort per Notruf 110 melden

## Eigene 4-Wände sichern

## Fremde nicht unkontrolliert ins Treppenhaus lassen

Streifenwagen und Zivilfahnder sind rund um die Uhr in Ihrer Nachbarschaft unterwegs und brauchen Ihre Augen und Ohren.

Bitte unterstützen Sie uns im täglichen Kampf gegen alle Kriminellen und informieren uns bei verdächtigen Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft sofort per Notruf 110.

Wir kommen dann sofort und klären das - VERSPROCHEN!

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell