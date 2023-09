Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar - Geldautomatensprengung in Seesen

Goslar (ots)

Am Donnerstag, den 07.09.2023 gegen 02:30 Uhr kam es in der Jacobsonstraße in Seesen zu einer Geldautomatensprengung. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, wie mehrere Personen mit einem PKW vom Tatort flüchteten. In den frühen Morgenstunden sprengten bislang unbekannte Täter den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Jacobsonstraße und flüchteten. Dabei entstand nicht unerheblicher Sachschaden am Gebäude. Die Polizei hat Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und sichert Spuren am Tatort. Darüber hinaus wurden Ermittlungsverfahren u.a. wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und schwerem Diebstahl eingeleitet. Zeugen, die Hinweise auf die Täter und mögliche Fluchtfahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05321-3390 zu melden./fey

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell