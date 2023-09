Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar - Geldautomatensprengung in Seesen - Presseabschlussmeldung

Goslar (ots)

Am Donnerstag, den 07.09.2023, gegen 02.30 h, kam es in der Jacobsonstraße in Seesen zu einer Geldautomatensprengung zum Nachteil der dortigen Filiale der Sparkasse. Durch die Explosion wurden Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Diese konnten zwei mit Sturmhauben maskierte Täter beobachten, die mit einer hochmotorisierten Limousine vom Tatort flüchteten. Trotz einer groß angelegten Fahndung der Polizei, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt gewesen ist, konnten die Täter unerkannt entkommen. Am Tatobjekt selber entstand erheblicher Sachschaden, der im sechsstelligen Bereich liegen dürfte. Genauere Angaben dazu können zum jetzigen Zeitpunkt nicht getroffen werden. Der Tatort wurde zunächst durch Spezialisten vom LKA untersucht, um sicherzustellen, dass keine Gefahr für die Einsatzkräfte und unbeteiligte Dritte besteht. Weiterhin wurde das Gebäude durch einen Statiker geprüft. Angaben zum Diebesgut können zum Berichtszeitpunkt noch nicht gemacht werden. Personen kamen bei der Detonation nicht zu schaden. Bei dem Objekt handelt es sich ausschließlich um ein Geschäftshaus, in dem sich zum Tatzeitpunkt niemand aufgehalten hat. Es wurde eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Zentrale Kriminalpolizeiinspektion in Braunschweig und die Zentralstelle zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück geführt. Weitere Presseauskünfte werden von dort erteilt.

i.A. Schuhmacher, PHK

