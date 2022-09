Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall in Baunatal am 12. September: 86-jähriger Fahrradfahrer im Krankenhaus verstorben

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unserer am 13.09.2022, um 10:30 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5319693 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Unfall.)

Baunatal (Landkreis Kassel): Am späten Mittwochabend erreichte die Polizei die Nachricht aus einem Kasseler Krankenhaus, dass der 86-Jährige, der am 12. September bei einem Unfall in Baunatal lebensgefährlich verletzt wurde, nun infolge seiner schweren Verletzungen verstorben ist. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern aktuell an und werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Zu dem Unfall war es an dem Montag, 12. September 2022, gegen 16 Uhr in der Birkenallee gekommen. Ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Kassel hatte dort mit seinem Pkw am rechten Fahrbahnrand gehalten, um rückwärts in eine freie Parklücke zu fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache streifte der 86-jährige Pedelec-Fahrer auf der Gefällstrecke mit seinem Rad den linken Außenspiegel und die Fahrertür des Autos, woraufhin er auf die Straße stürzte und sich die lebensgefährlichen Kopfverletzungen zuzog. Rettungskräfte hatten den Mann umgehend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht, wo er nun jedoch leider gestorben ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell