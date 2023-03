Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung (28.02.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der Einmündung der Bundesstraßen 27 und B 523. Ein 45-jähriger Opel Meriva-Fahrer bog von der B 27 nach links auf die B 523 in Richtung Tuningen ab. Dabei stieß er mit einer 38-Jährigen in einem Renault Kadjar zusammen, die von Tuningen in Richtung Schwenningen unterwegs war. Der Renault schob dabei den Opel noch gegen eine Leitplanke. An den beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von jeweils rund 5.000 Euro. Den Schaden an der Leitplanke schätzte die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell