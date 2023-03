Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mindersdorf - Sentenhart, K 6107, Lkr. Konstanz) Unfall mit Fahrzeugüberschlag - Autofahrerin leicht verletzt

Mindersdorf - Sentenhart, K 6107, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Unfall mit Fahrzeugüberschlag ist es am Dienstagabend zwischen Mindersdorf und Sentenhart (Lkr. Sigmaringen) auf der Kreisstraße 6107 gekommen. Gegen 21.15 Uhr fuhr eine 22-Jährige mit einem VW Golf von Sentenhart in Richtung Mindersdorf. Im Bereich einer Kurve kam die junge Frau von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Golf in einem angrenzenden Acker. Die 22-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste mit einem eintreffenden Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung und den Abtransport des mit rund 10000 Euro erheblich beschädigten Autos.

