Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfall bei Stauabsicherung - Fahrzeug fährt in Streifenwagen

Laudert (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 09:00 Uhr, befanden sich Einsatzkräfte der Polizeiautobahnstation Mendig auf der A 61 bei Laudert, um einen Unfall aufzunehmen und abzusichern. Dazu hatte ein Streifenwagen die Stauabsicherung übernommen. Dies hat ein 26-jähriger Fahrzeugführer offenbar zu spät wahrgenommen und fuhr fast ungebremst in den absichernden Streifenwagen. Dabei wurden beide Fahrzeuge total beschädigt und der 26-jährige verletzt. Über die Verletzungen und die Schadenshöhe kann noch keine Angabe erfolgen. Die Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Einsatz. Die BAB 61 ist dort in Fahrtrichtung Süden einseitig gesperrt, der Verkehr wird über den linken Fahrstreifen geleitet. Es wird gebeten, von weiteren Nachfragen abzusehen. Bei neuen Erkenntnissen wird von der PAST Mendig nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell